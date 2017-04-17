В Самаре на ул. Карбышева в ДТП погибла женщина, еще трое человек пострадали

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано сегодня, 17 апреля, в начале третьего ночи на пересечении улиц Гагарина и Карбышева в Самаре.

По предварительным данным дорожных полицейских водитель автомашины «Volkswagen Polo» 1998 года рождения (стаж вождения меньше года) двигался по улице Гагарина со стороны улицы Энтузиастов в направлении улицы Карбышева. В пути следования молодой человек не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, и допустил столкновение с автомашиной Лада Гранта, стоящей на запрещающий сигнал светофора. После удара автомашину «Volkswagen Polo» отбросило на стоящую рядом с Ладой автомобиль «Geely» .

В результате ДТП женщина 1980 года рождения, находившаяся на заднем пассажирском сидении автомашины Лада Гранта от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Водитель 1996 года рождения и еще двое пассажиров этой машины — женщина 1990 и мужчина 1987 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

Предполагаемый виновник аварии отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ведется проверка, сообщает облМВД.