Пожар произошел в Солигорской детской школе искусств
Сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном здании ГУО «Солигорская детская школа искусств» по ул. Ленинского Комсомола поступило 17 апреля в 4.02.
Сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном здании ГУО «Солигорская детская школа искусств» по ул. Ленинского Комсомола поступило 17 апреля в 4.02.
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в Солигорской детской школе искусств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном здании ГУО «Солигорская детская школа искусств» по ул. Ленинского Комсомола поступило 17 апреля в 4.02.
В результате пожара уничтожены две сценические ткани задника сцены, повреждены сценическая ткань кулисы, пол сцены, закопчено помещение зрительного зала.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.