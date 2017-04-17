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09:38 (мск), источник: БЕЛТА

Пожар произошел в Солигорской детской школе искусств

Сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном здании ГУО «Солигорская детская школа искусств» по ул. Ленинского Комсомола поступило 17 апреля в 4.02.

Источник: БЕЛТА

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в Солигорской детской школе искусств, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном здании ГУО «Солигорская детская школа искусств» по ул. Ленинского Комсомола поступило 17 апреля в 4.02.

В результате пожара уничтожены две сценические ткани задника сцены, повреждены сценическая ткань кулисы, пол сцены, закопчено помещение зрительного зала.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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