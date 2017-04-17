Гибель ребёнка в копейских «Суворовских банях» переросла в уголовное дело

Гибель трёхлетнего мальчика в бассейне банного комплекса «Суворовские бани» переросла в уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.

По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Назначены и проводятся необходимые экспертные исследования и следственные действия с привлечением сотрудников контролирующих органов. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления», — рассказал Владимир Шишков.

Как уточнила корреспонденту сайта «АиФ — Челябинск» заместитель прокурора города Жанна Синдянкина, мальчик пришёл в заведение вместе с родителями и семьёй друзей. Пока взрослые были в парной, дети плескались в бассейне глубиной около 70 см. По какой-то причине малыш, которому 19 апреля должно было исполниться четыре года, утонул.

Напомним, трагедия произошла днём в воскресенье, 16 апреля.