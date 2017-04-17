Гибель ребёнка в копейских «Суворовских банях» переросла в уголовное дело
По факту смерти малыша начато производство по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека».
По факту смерти малыша начато производство по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека».
Гибель трёхлетнего мальчика в бассейне банного комплекса «Суворовские бани» переросла в уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР области Владимир Шишков.
По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Назначены и проводятся необходимые экспертные исследования и следственные действия с привлечением сотрудников контролирующих органов. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления», — рассказал Владимир Шишков.
Как уточнила корреспонденту сайта «АиФ — Челябинск» заместитель прокурора города Жанна Синдянкина, мальчик пришёл в заведение вместе с родителями и семьёй друзей. Пока взрослые были в парной, дети плескались в бассейне глубиной около 70 см. По
Напомним, трагедия произошла днём в воскресенье, 16 апреля.