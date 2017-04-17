Драка водителя и пассажира челябинской маршрутки попала на видео
Инцидент произошёл на остановке.
Инцидент произошёл на остановке.
Водитель и пассажир одной из челябинских маршруток устроили потасовку на Комсомольском проспекте, видеозаписью инцидента очевидец поделился в социальной сети.
По словам автора видео, драка произошла на остановке «Улица Краснознамённая» днём 16 апреля, и как минимум один её участник был нетрезв. На кадрах видно, что двое челябинцев сцепились и бьют друг друга, а затем падают на асфальт. В выяснении отношений участвует также женщина, которую пытается остановить третий мужчина. Через некоторое время водитель микроавтобуса садится на место и пытается уехать, однако пассажиры догоняют маршрутку и садятся в неё на ходу.
Напомним, ранее полицейские в Челябинске объявили в розыск водителя маршрутного такси, который допустил падение школьницы на тротуар и уехал, не оказав девочке помощь.