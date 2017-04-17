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09:42 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

200 000 рублей похитили из машин нижегородцев двое мужчин

Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы за грабеж.

Нижний Новгород, 17 апреля — АиФ-НН. 200 000 рублей похитили из автомобилей нижегородцев двое мужчин, сообщает прокуратура Нижнего Новгорода.

В октябре ранее судимые злоумышленники на своем авто подъехали к торговому центру, возле которого увидели дорогую иномарку. Выбрав момент, когда женщина — водитель садилась за руль, один из обвиняемых подбежал, открыл пассажирскую дверь и похитил сумку потерпевшей с деньги и документами. После этого преступники скрылись на машине. Таким же способом один из обвиняемых совершил грабеж в Нижнем Новгороде месяцем ранее. Сумма ущерба двум потерпевшим составила около 200 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы.

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