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09:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Верхней Пышме задержан предполагаемый убийца пропавшей женщины

Он дал признательный показания.

В Верхней Пышме задержан подозреваемый в убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой. Как сообщается в соцсетях, мужчина уже дал признательные показания, сейчас следователи поедут на место, где был закопан труп.

В пресс-службе регионального СУ СКР пока не подтверждают факт задержания, однако не отрицают версию убийства. «Имеется ряд признаков, свидетельствующих о том, что в отношении женщины было совершено преступление. В связи с этим возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас предпринимаются все меры, чтобы раскрыть преступление по горячим следам», — прокомментировали «Уралинформбюро» в следственном управлении.

Накануне около дома № 44 по Уральских Рабочих была найдена сумка пропавшей и воротник от ее куртки. Недалеко от места исчезновения волонтеры обнаружили подвальную дверь, залитую кровью. Около школы № 3 горожане слышали крики о помощи. Кроме того, очевидец рассказал, что видел, как женщину, похожую на Ирину, тащил мужчина.

В соцсетях также обсуждают напряженные отношения Ирины Вахрушевой с бывшим мужем, которые ссорились из-за воспитания их общего сына.

Стоит напомнить, что жительница Верхней Пышмы пропала вечером 15 апреля 2017 года. Она вышла из дома по адресу Уральских Рабочих, 4 в гости к подруге. Однако до знакомой свердловчанка так и не дошла. Дома женщину ждет 5-летний сын.

В Верхней Пышме задержан предполагаемый убийца пропавшей женщины
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