В Верхней Пышме задержан предполагаемый убийца пропавшей женщины

В Верхней Пышме задержан подозреваемый в убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой. Как сообщается в соцсетях, мужчина уже дал признательные показания, сейчас следователи поедут на место, где был закопан труп.

В пресс-службе регионального СУ СКР пока не подтверждают факт задержания, однако не отрицают версию убийства. «Имеется ряд признаков, свидетельствующих о том, что в отношении женщины было совершено преступление. В связи с этим возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас предпринимаются все меры, чтобы раскрыть преступление по горячим следам», — прокомментировали «Уралинформбюро» в следственном управлении.

Накануне около дома № 44 по Уральских Рабочих была найдена сумка пропавшей и воротник от ее куртки. Недалеко от места исчезновения волонтеры обнаружили подвальную дверь, залитую кровью. Около школы № 3 горожане слышали крики о помощи. Кроме того, очевидец рассказал, что видел, как женщину, похожую на Ирину, тащил мужчина.