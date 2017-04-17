В Верхней Пышме задержан предполагаемый убийца пропавшей женщины
Он дал признательный показания.
Он дал признательный показания.
В Верхней Пышме задержан подозреваемый в убийстве 30-летней Ирины Вахрушевой. Как сообщается в соцсетях, мужчина уже дал признательные показания, сейчас следователи поедут на место, где был закопан труп.
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Накануне около дома № 44 по Уральских Рабочих была найдена сумка пропавшей и воротник от ее куртки. Недалеко от места исчезновения волонтеры обнаружили подвальную дверь, залитую кровью. Около школы № 3 горожане слышали крики о помощи. Кроме того, очевидец рассказал, что видел, как женщину, похожую на Ирину, тащил мужчина.
В соцсетях также обсуждают напряженные отношения Ирины Вахрушевой с бывшим мужем, которые ссорились
Стоит напомнить, что жительница Верхней Пышмы пропала вечером 15 апреля 2017 года. Она вышла из дома по адресу Уральских Рабочих, 4 в гости к подруге. Однако до знакомой свердловчанка так и не дошла. Дома женщину ждет 5-летний сын.