Священнослужитель сбил мотоциклиста в Индустриальном районе Хабаровска

В субботу днем недалеко от арены «Ерофей» произошло первое в этом сезоне серьезное ДТП с участием мотоциклиста, сообщает портал «Губерния». Хозяин «Кавасаки» ехал по улице Флегонтова со стороны Павла Морозова и был вынужден протаранить встречный «Ниссан Примера».

Удар в борт автомобиля произошел в тот момент, когда его шофер выполнял левый поворот на парковку многоэтажки. Нарушителем, не пропустившим мотоциклиста, оказался священнослужитель. Автоинспекторам батюшка объяснил, что вовремя не увидел «Кавасаки».

Мотоцикл превратился в металлическое месиво, а вот его хозяина спасла защитная амуниция. Горожанин кубарем прокатился по дороге, но остался практически цел.

«Кавасаки» мужчина купил три года назад. В аварию, по словам мотоциклиста, он попал впервые.