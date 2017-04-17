Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

2-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Ангарске

Малышку госпитализировали.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции проводят проверку по факту падения 2-летней девочки из окна третьего этажа многоэтажного дома в Ангарске. Малышку доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе проверки сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних установлено, что на момент происшествия 2-летняя девочка находилась дома вместе с родителями. Взрослые вместе с дочерью были на кухне, где было открыто окно. Она на залезла на подоконник и облокотившись на москитную сетку, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

«По данному несчастному случаю проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», — отметили в ведомстве.

Напомним, это уже 10-й несчастный случай по падению детей из окон, зарегистрированный в текущем году в Иркутской области. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних напоминают, что оставлять малолетних детей одних в комнате, где открыты окно или балкон недопустимо, даже если на окне есть москитная сетка (она не способна выдержать вес навалившегося на нее ребенка). Также следует убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Леруа Мерлен" предложит сервис нового уровня для рынка строительных материалов Иркутска
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Эрдоган намерен поднять тему возвращения смертной казни в Турции
Пенс: «стратегическое терпение» США в отношении КНДР закончилось
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Как черный стал главным модным цветом К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь