2-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Ангарске

Сотрудники полиции проводят проверку по факту падения 2-летней девочки из окна третьего этажа многоэтажного дома в Ангарске. Малышку доставили в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе проверки сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних установлено, что на момент происшествия 2-летняя девочка находилась дома вместе с родителями. Взрослые вместе с дочерью были на кухне, где было открыто окно. Она на залезла на подоконник и облокотившись на москитную сетку, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

«По данному несчастному случаю проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», — отметили в ведомстве.

Напомним, это уже 10-й несчастный случай по падению детей из окон, зарегистрированный в текущем году в Иркутской области. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних напоминают, что оставлять малолетних детей одних в комнате, где открыты окно или балкон недопустимо, даже если на окне есть москитная сетка (она не способна выдержать вес навалившегося на нее ребенка). Также следует убрать от окон табуретки и стулья, а оконные ручки лучше снабдить специальными замками.