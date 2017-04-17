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10:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Директор МУПа в Хабаровском крае присвоил деньги предприятия

Также руководитель обвиняется в невыплате заработной платы уволенному сотруднику.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 апреля, AmurMedia.

В Хабаровском крае перед судом предстанет директор муниципального предприятия, обвиняемый в присвоении средств предприятия. Также 39-летний директор муниципального унитарного предприятия «Исток» обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в июле 2016 года стал директором муниципального унитарного предприятия «Исток», которое осуществляет свою деятельность в Ванинском районе Хабаровского края. У предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы перед предыдущим директором данного предприятия в размере 55 тысяч рублей. Новый директор не произвел в установленный срок соответствующих выплат предыдущему директору, тем самым нарушил его трудовые права.

Также следствием установлено, что обвиняемый присвоил денежные средства муниципального предприятия в сумме 167 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, активно сотрудничал со следствием. Мужчина полностью возместил ущерб предприятию, а также погасил долг по заработной плате перед бывшем директором.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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