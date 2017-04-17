На Дону нашли 26 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Так 15 гранат и пять мин в Неклиновском районе на территории Самбекского сельского поселения нашел местный житель. Уже отправлена заявка на уничтожение. Опасные находки находятся под охраной.

В тот же день в Морозовском районе на территории хутора Морозов было найдено шесть артснарядов калибром в 120 миллиметров. Угрозы населенному пункту нет. Отправлена заявка на уничтожение.