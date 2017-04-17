Дело завели по факту убийства женщины топором в Ростове

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) завели на 28-летнего жителя Таганрога, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

По версии следствия, вечером 16 апреля на улице Добровольского нанес незнакомой 67-летней женщине не менее трех ударов топором. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По словам очевидцев инцидента, подозреваемый в убийстве пенсионерки в момент совершения преступления находился в неадекватном состоянии, возможно — под действием наркотиков.