В Воронежской области при пожаре погибли супруги

В Боброве при пожаре в жилом доме на улице Оборонительная погибли супруги — 66-летняя женщина и 60-летний мужчина. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил дежурный ПСЧ № 32 в понедельник, 17 апреля.

Сообщение о возгорании частного дома на улице Оборонительной поступило на пульт связи ПСЧ № 32 в 4:09 понедельника, 17 апреля. На место происшествия пожарные приехали в 4:12. Пожар тушили два отделения ПЧС № 32. Открытое горение ликвидировали в 4:35.

Огонь частично повредил кровлю дома, коридор, навес. В огне сгорел также автомобиль «ВАЗ-2105».

Специалисты выясняют причину пожара.