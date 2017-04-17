В Омске схватили банду разбойников, называющих себя «смотрящими» за поселком Береговой

Следственное управление УМВД РФ по Омской области расследует уголовное дело, возбужденное на троих местных «криминалитетов» в поселке Береговой. Сотрудники полиции во время оперативных мероприятий установили двух мужчин, пострадавших от местных разбойников. В марте 2017 на парней напали неизвестные мужчины, забрали более 5 тысяч рублей и избили так крепко, что оба попали в больницу. Оказалось, пострадавшие не обращались в полицию, поскольку испугались угроз нападавших. Правоохранители быстро установили личности нападавших мужчин — жители Советского округа 29, 45 и 52 лет уже бывали за решеткой. Для задержания подозреваемых полиция привлекла бойцов Росгвардии, операцию провели одновременно в домах всех трех разбойников.

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Оказалось, что рецидивисты уже не в первый раз за последнее время нападают на людей. Так, троица отняла у горожанина 20 тысяч рублей и смартфон, а в другой случае — угрожая расправой, потребовали вернуть 15 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Полиция обнародовала видео с задержанными. Мужчины называют себя «смотрящими» за поселком Береговой. «За справедливостью смотрю. Чтобы люди поступали честно», — заявил один из «смотрящих». Другой преступник, что в марте двое парней напали на них с топором и ломом, а троице пришлось защищаться. Разбойник утверждает, что в качестве оружия против лома он применил поварешку.

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