Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Что такое умный дом?
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омске схватили банду разбойников, называющих себя «смотрящими» за поселком Береговой

Рецидивисты взялись вершить справедливость в своем поселке и избивали людей, забирая у них деньги.

Следственное управление УМВД РФ по Омской области расследует уголовное дело, возбужденное на троих местных «криминалитетов» в поселке Береговой.

Сотрудники полиции во время оперативных мероприятий установили двух мужчин, пострадавших от местных разбойников. В марте 2017 на парней напали неизвестные мужчины, забрали более 5 тысяч рублей и избили так крепко, что оба попали в больницу. Оказалось, пострадавшие не обращались в полицию, поскольку испугались угроз нападавших.

Правоохранители быстро установили личности нападавших мужчин — жители Советского округа 29, 45 и 52 лет уже бывали за решеткой. Для задержания подозреваемых полиция привлекла бойцов Росгвардии, операцию провели одновременно в домах всех трех разбойников.

Оказалось, что рецидивисты уже не в первый раз за последнее время нападают на людей. Так, троица отняла у горожанина 20 тысяч рублей и смартфон, а в другой случае — угрожая расправой, потребовали вернуть 15 тысяч рублей в счет несуществующего долга.

Полиция обнародовала видео с задержанными. Мужчины называют себя «смотрящими» за поселком Береговой.

«За справедливостью смотрю. Чтобы люди поступали честно», — заявил один из «смотрящих».

Другой преступник, что в марте двое парней напали на них с топором и ломом, а троице пришлось защищаться. Разбойник утверждает, что в качестве оружия против лома он применил поварешку.

Однако правоохранители во время обыска в квартирах и машинах подозреваемых нашли отнюдь не поварешки, а 2 бейсбольные биты и пару топоров. Действительно ли банде уголовников пришлось отбиваться от местных жителей — вопрос, сейчас все обстоятельства устанавливают правоохранители.

Следователи потребовало отправить двух разбойников 45 и 52 лет за решетку на время следствия. За разбой и вымогательство (ч.2 ст. 162, ч.2 ст. 163 УК РФ) «смотрящие» могут остаться там надолго — до 10 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ветер в Омске срывает шифер с крыш и ломает столбы
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Эрдоган намерен поднять тему возвращения смертной казни в Турции
Пенс: «стратегическое терпение» США в отношении КНДР закончилось
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Как черный стал главным модным цветом К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь