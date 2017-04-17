В Омске схватили банду разбойников, называющих себя «смотрящими» за поселком Береговой
Рецидивисты взялись вершить справедливость в своем поселке и избивали людей, забирая у них деньги.
Рецидивисты взялись вершить справедливость в своем поселке и избивали людей, забирая у них деньги.
Следственное управление УМВД РФ по Омской области расследует уголовное дело, возбужденное на троих местных «криминалитетов» в поселке Береговой.
Сотрудники полиции во время оперативных мероприятий установили двух мужчин, пострадавших от местных разбойников. В марте 2017 на парней напали неизвестные мужчины, забрали более 5 тысяч рублей и избили так крепко, что оба попали в больницу. Оказалось, пострадавшие не обращались в полицию, поскольку испугались угроз нападавших.
Правоохранители быстро установили личности нападавших мужчин — жители Советского округа 29, 45 и 52 лет уже бывали за решеткой. Для задержания подозреваемых полиция привлекла бойцов Росгвардии, операцию провели одновременно в домах всех трех разбойников.
Оказалось, что рецидивисты уже не в первый раз за последнее время нападают на людей. Так, троица отняла у горожанина 20 тысяч рублей и смартфон, а в другой случае — угрожая расправой, потребовали вернуть 15 тысяч рублей в счет несуществующего долга.
Полиция обнародовала видео с задержанными. Мужчины называют себя «смотрящими» за поселком Береговой.
«За справедливостью смотрю. Чтобы люди поступали честно», — заявил один из «смотрящих».
Другой преступник, что в марте двое парней напали на них с топором и ломом, а троице пришлось защищаться. Разбойник утверждает, что в качестве оружия против лома он применил поварешку.
Однако правоохранители во время обыска в квартирах и машинах подозреваемых нашли отнюдь не поварешки, а 2 бейсбольные биты и пару топоров. Действительно ли банде уголовников пришлось отбиваться от местных жителей — вопрос, сейчас все обстоятельства устанавливают правоохранители.
Следователи потребовало отправить двух разбойников 45 и 52 лет за решетку на время следствия. За разбой и вымогательство (ч.2 ст. 162, ч.2 ст. 163 УК РФ) «смотрящие» могут остаться там надолго — до 10 лет.