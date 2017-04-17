В Омске ищут двух сбежавших из детдома девочек
В Нововаршавском районе вновь происшествие с участием детей.
В Нововаршавском районе вновь происшествие с участием детей.
На этот раз две воспитанницы местной адаптивной
«Министр образования получает всю оперативную информацию о поисках двух девочек, покинувших вчера вечером Нововаршавскую адаптивную
Напомним, что всего 3 дня назад, в пятницу, в том же самом районе произошло другое громкое происшествие с участием детей — авария на ж/д переезде с участием школьного автобуса и товарняка. В результате водитель и учитель, сопровождавший детей, погибли, дети же отделались лишь легкими травмами.