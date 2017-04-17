В Омске ищут двух сбежавших из детдома девочек

На этот раз две воспитанницы местной адаптивной школы-интерната сбежали из учреждения. Для их поисков привлечены силовики.

«Министр образования получает всю оперативную информацию о поисках двух девочек, покинувших вчера вечером Нововаршавскую адаптивную школу-интернат. Девочки учатся в пятом классе. Как сообщила замминистра Инесса Артемова, ранее из этого учреждения не фиксировались случаи самовольного ухода. Условия проживания детей будут дополнительно проверены. На такие случаи разработан специальный ведомственный регламент по взаимодействию», — сообщает пресс-служба министерства образования Омской области.