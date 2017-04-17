Появилось видео с моментом ДТП в Башкирии, в котором пострадали три человека

В начале мая в Бирском межрайонном суде начнут рассматривать уголовное дело о серьезном дорожном происшествии, в котором пострадали три человека — чудом никто не погиб.

Авария произошла 7 января: неподалеку от деревни Новоарзаматово Мишкинского района водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречку и врезался в «Форд Фокус». В результате пострадали трое: водитель «четырнадцатой» при ударе разбил голову, а водитель и пассажирка иномарки, его супруга, получили множественные переломы.

Один из пострадавших в этом ДТП, водитель «Форда», поделился видео с собственного регистратора в соцсети.

— Хочется выразить огромную благодарность всем, кто оказался рядом и помог. Огромное спасибо за оказанную помощь руководству администрации Караидельского района, а также моим друзьям, которые присмотрели за нашими детьми, — подписал Риназ Мухаметзянов.