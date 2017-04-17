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10:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жителю Иркутска дали 3 года строгого режима за лжеминирование Центрального рынка

Соответствующее решение принял Кировский районный суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего мужчины за лжеминирование Центрального рынка. Злоумышленник получил 3 года колонии строгого режима. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Суд установил, что 25 января 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды позвонил в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Иркутское» и сообщил о готовящемся взрыве здания Центрального рынка Иркутска.

«В результате его противоправных действий были задействованы значительные силы сотрудников спецслужб, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях, посетители и сотрудники рынка были эвакуированы», — отметили в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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