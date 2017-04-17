Челябинская стройфирма обманула дольщиков на миллион рублей

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, установлено, что организация «Град» имела достаточно денег дольщиков, чтобы закончить строительство, но дом все еще не возведен. В мае 2016 года Арбитражный суд Челябинской области признал застройщика банкротом.

«В реестр кредиторов третьей очереди включено три участника долевого строительства на сумму более 1,3 млн. рублей, в реестр требований о передаче жилых помещений включено 76 граждан-участников долевого строительства на сумму более 300 млн. рублей. Выявлены признаки нецелевого расходования денежных средств в размере 75,8 млн рублей», — отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств дольщиков в особо крупном размере. Руководство ООО «Град» обмануло людей и злоупотребило их доверием под предлогом строительства жилого дома.

Недавно «ФедералПресс» писал о бизнесмене из Якутии, который обманул дольщиков Чурапчинского района на 54 млн рублей. В 2012—2014 годах мужчина привлек деньги 29 граждан для строительства девяти четырехквартирных домов. Жилья не получил никто.