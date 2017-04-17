Пермячка получила серьезные ожоги во время уборки мусора на даче

44-летняя пермячка госпитализирована с ожогами рук и лица 15 апреля. Как сообщили в МЧС, травмы дама получила во время уборки своего садового участка в Краснокамском районе.

Выяснилось, что женщина, желая избавиться от строительного мусора, облила его бензином и подожгла. От вспыхнувших паров на ней загорелась одежда. Площадь ожогов составила 13%.