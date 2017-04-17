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10:38 (мск), источник: Uralpress.ru

Непогода оставила без света более 1,8 тыс. южноуральцев, возможны новые отключения

В Челябинской области чуть более 1800 человек остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий — шквалистого ветра.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, за минувшие сутки в электросетевом комплексе региона было зафиксировано порядка 50 технологических нарушений на линиях электропередачи 0,4−10 кВ. В соседней Свердловской области отмечено 80 нарушений.

«Ситуация на утро сегодняшнего дня не критична, — прокомментировали в энергокомпании. — Масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Челябинской и Свердловской областей пока не зафиксировано». Энергетики работают в режиме повышенной готовности и не допустили развития негативных последствий для жителей региона.

Режим повышенной готовности в трех подразделениях ОАО «МРСК Урала» сохранится до стабилизации погодных условий.

Энергетики предупреждают, сегодня в течение дня специалисты возможны новые нарушения электроснабжения потребителей Среднего и Южного Урала.

В Челябинском Гидрометцентре отмечают, что в течение дня понедельника, 17 апреля, в Челябинской области ветер будет усиливаться до 20−25 метров в секунду. ГУ МЧС региона распространил штормовое предупреждение и предупредил о повышении вероятности аварий. Аварийно-восстановительные бригады готовы к оперативному устранению последствий непогоды, если это потребуется.

В компании для потребителей работает телефон «горячей линии» — 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).

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