Непогода оставила без света более 1,8 тыс. южноуральцев, возможны новые отключения
В Челябинской области чуть более 1800 человек остались без электроснабжения
В Челябинской области чуть более 1800 человек остались без электроснабжения
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Ситуация на утро сегодняшнего дня не критична, — прокомментировали в энергокомпании. — Масштабных последствий непогоды для электросетевого комплекса Челябинской и Свердловской областей пока не зафиксировано». Энергетики работают в режиме повышенной готовности и не допустили развития негативных последствий для жителей региона.
Режим повышенной готовности в трех подразделениях ОАО «МРСК Урала» сохранится до стабилизации погодных условий.
Энергетики предупреждают, сегодня в течение дня специалисты возможны новые нарушения электроснабжения потребителей Среднего и Южного Урала.
В Челябинском Гидрометцентре отмечают, что в течение дня понедельника, 17 апреля, в Челябинской области ветер будет усиливаться до 20−25 метров в секунду. ГУ МЧС региона распространил штормовое предупреждение и предупредил о повышении вероятности аварий.
В компании для потребителей работает телефон «горячей линии» — 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).