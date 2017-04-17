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10:40 (мск), источник: Интерфакс

Более 2,6 тыс. человек в Свердловской и Челябинской областях остались без электричества из-за непогоды

Екатеринбург. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Энергетики ликвидируют последствия технологических нарушений в Свердловской и Челябинской областях, где без энергоснабжения остались более 2,6 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба «МРСК Урала», аварии на сетях произошли в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«В ближайшее время специалисты компании завершат восстановительные работы на энергообъектах. Филиалы “Свердловэнерго”, “Челябэнерго”, а также энергетики Екатеринбургской электросетевой компании работают в режиме повышенной готовности, который сохранится до стабилизации погодных условий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник энергетики не исключают новых нарушений электроснабжения потребителей Свердловской и Челябинской областей, так как порывы ветра на данных территориях достигают 25 м/с.

Как сообщалось, МЧС предупреждает в понедельник о сильном ветре в Свердловской и Челябинской областях. Специалисты ведомства рекомендуют обходить на улице рекламные щиты и шаткие строения, избегать нахождения под деревьями, мостами, эстакадами и в районе линий электропередач.

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