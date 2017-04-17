В Армавире директор местной организации оставил работников без зарплаты

Задолженность по зарплате перед ними превысила 2,5 миллиона рублей. При этом у руководителя имелась возможность для погашения задолженности, но деньги он использовал на иные нужды предприятия.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.