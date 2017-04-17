В Армавире директор местной организации оставил работников без зарплаты
В Армавире директор местной организации оставил 31 работника без зарплаты. Деньги в полном объеме подчиненные не получали с марта 2015 по май 2016 года.
В Армавире директор местной организации оставил 31 работника без зарплаты. Деньги в полном объеме подчиненные не получали с марта 2015 по май 2016 года.
Задолженность по зарплате перед ними превысила 2,5 миллиона рублей. При этом у руководителя имелась возможность для погашения задолженности, но деньги он использовал на иные нужды предприятия.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ГТРК «Кубань» в