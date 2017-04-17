В Волгоградской области сошел с рельсов грузовой поезд
17 апреля в Волгоградской области на перегоне Тингута — Лесопитомник однопутного электрифицированного участка Котельниково — Сарепта с рельсов сошел один из вагонов грузового поезда.
17 апреля в Волгоградской области на перегоне Тингута — Лесопитомник однопутного электрифицированного участка Котельниково — Сарепта с рельсов сошел один из вагонов грузового поезда.
По информации
В результате задержаны пригородный поезд № 6212 Котельниково — Волгоград и пассажирские поезда № 128 Адлер — Красноярск, № 400 Томск — Анапа.
На место происшествия оперативно направлен