На Корсике взрыв разрушил здание банка
ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Взрыв, произошедший в ночь на понедельник в городе Корте на французском острове Корсика, разрушил офис банка Société Générale, передает телеканал BFMTV.
ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Взрыв, произошедший в ночь на понедельник в городе Корте на французском острове Корсика, разрушил офис банка Société Générale, передает телеканал BFMTV.
Взрыв произошел около 3 часов утра по местному времени (04.00 мск). В результате подрыва взрывного устройства были серьезно повреждены помещения офиса. Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.
На месте инцидента работают взрывотехники и полиция.
К настоящему моменту ответственность за произошедшее на себя никто не взял.