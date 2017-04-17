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10:48 (мск), источник: РИА Новости

На Корсике взрыв разрушил здание банка

ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Взрыв, произошедший в ночь на понедельник в городе Корте на французском острове Корсика, разрушил офис банка Société Générale, передает телеканал BFMTV.

Взрыв произошел около 3 часов утра по местному времени (04.00 мск). В результате подрыва взрывного устройства были серьезно повреждены помещения офиса. Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.

На месте инцидента работают взрывотехники и полиция.

К настоящему моменту ответственность за произошедшее на себя никто не взял.

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