В Казахстане автобус со школьниками смыло паводком с трассы
В Акмолинской области Казахстана автобус со школьниками смыло с трассы. Видео инцидента в понедельник, 17 апреля, опубликовал «Sputnik Казахстан».
В Акмолинской области Казахстана автобус со школьниками смыло с трассы. Видео инцидента в понедельник, 17 апреля, опубликовал «Sputnik Казахстан».
На записи запечатлен находящийся на обочине дороги автобус, из которого спасают людей. «Автобус марки ПАЗ выехал из города Державинска с 10 детьми в сопровождении учителей на мероприятие в Кокшетау. На дороге автобус съехал