Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В Казахстане автобус со школьниками смыло паводком с трассы

В Акмолинской области Казахстана автобус со школьниками смыло с трассы. Видео инцидента в понедельник, 17 апреля, опубликовал «Sputnik Казахстан».

На записи запечатлен находящийся на обочине дороги автобус, из которого спасают людей. «Автобус марки ПАЗ выехал из города Державинска с 10 детьми в сопровождении учителей на мероприятие в Кокшетау. На дороге автобус съехал из-за перелива талых вод, дети не пострадали, они были эвакуированы и размещены в школе», — приводит ресурс сообщение полиции о случившемся.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев ответил на обвинения Навального
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Эрдоган намерен поднять тему возвращения смертной казни в Турции
Пенс: «стратегическое терпение» США в отношении КНДР закончилось
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
10 примеров люстр в интерьере
Москва продаст с молотка 60 квартир
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Леди
Как черный стал главным модным цветом К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь