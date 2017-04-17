Пять личных жилых домов сгорели в Нижегородской области 16 апреля

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России 17 апреля. В частности, в 8:28 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. 3-ий Интернационал в г. Семенов. В результате пожара сгорел дом и надворные постройки на площади 104 кв.м.

Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Около 11:00 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме на ул. Коммуны в г. Лукоянов. В результате пожара обгорел дом и надворные постройки на общей площади 70 кв.м. К пожару привела неисправность печного отопления.

Предположительно по этой же причине загорелась баня в с. Спасское Шатковского района. Сообщение о пожаре поступило в 10:59. В результате пожара обгорела баня на площади 2 кв.м. В 12:24 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме в с. Покров Майдан Воротынского района. В одной из комнат находился хозяин дома, мужчина, 1955 г. р. Из-за сильного алкогольного опьянения он не мог передвигаться.

Пожарные помогли ему выйти на улицу и с отравлением продуктами горения мужчину госпитализировали в больницу. В результате пожара обгорел дом на площади 35 кв.м. Причиной пожара стала неосторожность при курении пострадавшего мужчины. В целом 16 апреля поступили сообщения о восьми пожарах, произошедших в Нижегородской области. Огонь повредил пять личных жилых домов и пять строений.

Причиной трех пожаров стало нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, двух — неисправность печного отопления и еще двух — неосторожность при курении, причина одного пожара устанавливается.