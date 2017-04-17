Под Среднеуральском приостановлена операция по поиску тел утонувших рыбаков
В МЧС говорят о преждевременных выводах на счет гибели мужчин.
В МЧС говорят о преждевременных выводах на счет гибели мужчин.
В МЧС заявили о преждевременных выводах относительно гибели двух рыбаков на озере Исетское под Среднеуральском. Сейчас поисковые работы приостановлены
«Мы не можем говорить утвердительно, что погибло два рыбака, поскольку на сегодняшний момент тела еще не подняты.
На опыте эксперта в спасательных операциях по поиску тел рыбаков не раз встречались случаи, когда рыбаки выбирались сами и непродолжительное время отсиживались в других местах.
«Так получалось, что все службы спасения были подняты на ноги, а рыбаки отсиживались
Напомним, что по сообщению очевидцев 16 апреля на озере Исетском под Среднеуральском утонуло два рыбака. По предварительной информации мужчины отправились на ночную рыбалку, а наутро обнаружили, что находятся на ледяной косе в 150 метрах от берега. Мужчины пытались самостоятельно выбраться на берег, но провалились в ледяную воду.
По факту Следственным комитетом начата доследственная проверка. Потерявшиеся рыбаки — жители Верхней Пышмы.