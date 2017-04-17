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10:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Под Среднеуральском приостановлена операция по поиску тел утонувших рыбаков

В МЧС говорят о преждевременных выводах на счет гибели мужчин.

В МЧС заявили о преждевременных выводах относительно гибели двух рыбаков на озере Исетское под Среднеуральском. Сейчас поисковые работы приостановлены из-за ухудшения погоды, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 17 апреля.

Из-за плохих погодных условий спасатели приостановили операцию по поиску тел двух мужчин и планируют возобновить их завтра. Только после этого, отмечают в МЧС, можно говорить о причинах гибели рыбаков.

«Мы не можем говорить утвердительно, что погибло два рыбака, поскольку на сегодняшний момент тела еще не подняты. Из-за сильного ветра поисковые работы приостановлены. Как только будут подняты тела, тогда мы точно будем знать причину гибели», — отметил в беседе с корреспондентом «АиФ-Урал» начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России Свердловской области Алексей Пшеницын.

На опыте эксперта в спасательных операциях по поиску тел рыбаков не раз встречались случаи, когда рыбаки выбирались сами и непродолжительное время отсиживались в других местах.

«Так получалось, что все службы спасения были подняты на ноги, а рыбаки отсиживались где-то, потому что испугались наказания и через некоторое время появлялись живыми и здоровыми», — заключил Алексей Пшеницын.

Напомним, что по сообщению очевидцев 16 апреля на озере Исетском под Среднеуральском утонуло два рыбака. По предварительной информации мужчины отправились на ночную рыбалку, а наутро обнаружили, что находятся на ледяной косе в 150 метрах от берега. Мужчины пытались самостоятельно выбраться на берег, но провалились в ледяную воду.

По факту Следственным комитетом начата доследственная проверка. Потерявшиеся рыбаки — жители Верхней Пышмы.

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