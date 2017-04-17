Бой без правил устроили старшеклассницы на потеху сверстникам

По словам очевидцев, конфликт возник из-за пустяка и после взаимных оскорблений перерос в драку. Во время драки одна из девочек повалила другую на землю, уселась на нее сверху, а затем даже попыталась пнуть. Неумелые действия сторон позволили избежать серьезных травм, однако явно не обошлось без вырванных волос.

На кадрах видно, что вокруг девочек собралась целая толпа школьников, которые явно смакуют происходящее, снимают драку на телефоны и выкрикивают соперницам советы, обильно разбавляя свою речь нецензурной бранью. Видео с дракой размещено на странице «Инцидента».

«Поражает, сколько же ненависти в современных детях, готовых поубивать друг друга из-за пустяка. И если бы не дедушка-прохожий, который разнял этих девочек, то неизвестно, чем бы все закончилось. Также по видеозаписям можно понять о воспитании современной молодежи, на видео присутствует очень много мата», — говорится в пояснении к роликам. Однако некоторые читатели паблика отметили, что подобное было присуще и предыдущим поколением, «просто раньше не снимали на видосы».

«Никто не работает с детьми. Никто им не объясняет, что жестокость — это нечеловеческое проявление, и у нормальных людей его быть не должно. Учитель занят только процессом преподавания, а что вытворяют дети в коридорах и на пришкольном участке — никому нет дела», — рассказал VN.ru один из инспекторов по делам несовершеннолетних.