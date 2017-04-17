СК проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре в Сочи
16 апреля на улице Олимпийской загорелось жилое деревянное строение. После тушения пожара в помещении было обнаружено сильно обгоревшее тело пожилой женщины.
16 апреля на улице Олимпийской загорелось жилое деревянное строение. После тушения пожара в помещении было обнаружено сильно обгоревшее тело пожилой женщины.
Предполагается, что возгорание произошло в результате неосторожного обращение с огнем. Супруг погибшей, проживающий в соседнем строении, заметил огонь, о чем сообщил в пожарную службу. После того, как пожар был потушен, место происшествия осмотрел следователь. На теле женщины
По факту произошедшего следственный отдел по Центральному району Сочи краевого СУ СК РФ начал доследственную проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщает