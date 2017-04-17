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12:30 (мск), источник: Вести Сочи

СК проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре в Сочи

16 апреля на улице Олимпийской загорелось жилое деревянное строение. После тушения пожара в помещении было обнаружено сильно обгоревшее тело пожилой женщины.

Источник: Вести Сочи

Предполагается, что возгорание произошло в результате неосторожного обращение с огнем. Супруг погибшей, проживающий в соседнем строении, заметил огонь, о чем сообщил в пожарную службу. После того, как пожар был потушен, место происшествия осмотрел следователь. На теле женщины каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины ее смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту произошедшего следственный отдел по Центральному району Сочи краевого СУ СК РФ начал доследственную проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.

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