На юге Волгограда в ДТП погиб пешеход
Автомобиль «Рено Меган» сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.
Автомобиль «Рено Меган» сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.
16 апреля 48-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», ехал по улице Лазоревая в сторону Красноармейского района.
Напротив дома № 1 В посёлка Веселая балка он совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.