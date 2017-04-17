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11:25 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

На юге Волгограда в ДТП погиб пешеход

Автомобиль «Рено Меган» сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

16 апреля 48-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», ехал по улице Лазоревая в сторону Красноармейского района.

Напротив дома № 1 В посёлка Веселая балка он совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

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