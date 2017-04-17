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11:59 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге пьяный сотрудник автосервиса взял Lexus клиента покататься

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 апр — РИА Новости. Петербургская полиция раскрыла угон дорогого автомобиля Lexus: как оказалось, машину взял «покататься» пьяный сотрудник автосервиса, сообщает в понедельник региональный главк МВД РФ.

Источник: Reuters

Накануне в полицию обратился хозяин иномарки, заявивший, что кто-то угнал его Lexus с территории автосервиса на Шоссе Революции. Ущерб мужчина оценил в 1,2 миллиона рублей.

«В этот же день возле одного из домов по Лахтинскому проспекту… похищенный автомобиль был остановлен. За рулем находился 32-летний работник данного автосервиса, а также его знакомый. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения и пояснили, что взяли автомобиль клиента, чтобы покататься», — сказано в релизе.

В настоящий момент угонщик задержан — по статье о краже ему грозит до 10 лет заключения.

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