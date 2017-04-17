Полиция начала проверку после видеозаписи с дракой школьниц

Судя по погоде, потасовка произошла в пятницу или субботу. Что стало причиной конфликта — неизвестно. Но ясно, что одноклассники — были посвящены и специально собрались поглазеть на драку, подначивая девушек и беззастенчиво сквернословя.

Судя по комментариям в паблике «Инцидент-Новосибирск», людей больше всего возмутило, что никто не предпринял попытки разнять школьниц. Однако, некоторые комментаторы полагают, что драка учениц — явление рядовое.

Именно поэтому хотелось бы узнать точку зрения полицейских.