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11:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция начала проверку после видеозаписи с дракой школьниц

Драка старшеклассниц сегодня возмутила пользователей соцсетей. Видео размещено в интернете. Можно предположить, что девушки, в сопровождении одноклассников, встретились после уроков.

Судя по погоде, потасовка произошла в пятницу или субботу. Что стало причиной конфликта — неизвестно. Но ясно, что одноклассники — были посвящены и специально собрались поглазеть на драку, подначивая девушек и беззастенчиво сквернословя.

Судя по комментариям в паблике «Инцидент-Новосибирск», людей больше всего возмутило, что никто не предпринял попытки разнять школьниц. Однако, некоторые комментаторы полагают, что драка учениц — явление рядовое.

Именно поэтому хотелось бы узнать точку зрения полицейских.

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