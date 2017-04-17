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11:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Магнитогорске крыша дома упала на авто

Последствия ущерба подсчитывают южноуральцы.

Последствия ущерба подсчитывают южноуральцы — в выходные в регионе разбушевался ветер. В Троицке он оставил без кровли дом. К счастью, обошлось без жертв. А вот ремонт обойдется недешево, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Такие фотографии появились в социальных сетях. Крыша лежит рядом с жилым домом. Местные жители пишут, что здание было построено недавно в поселке ГРЭС. Но, судя по всему, застройщики пытались экономить буквально на каждом гвозде. Поэтому конструкцию не закрепили, как следует. Вот как жители комментируют ситуацию:

— Я вообще понять не могу, на какие щепки они эту крышу крепили? Там не лаги нормальные, а досочки тонкие. Эпически, кстати, подняло ее.

— Возможно, это тот момент, когда делаешь замеры, считаешь полностью материал, вплоть до каждого самореза, стоимость всех работ, и в итоге заказчик говорит, что дорого — и работа, и материал, и находит подешевле.

В Магнитогорске — похожая ситуация. Но там без серьезных последствий не обошлось. С крыш сорвало рубероид. В итоге — несколько автомобилей разбиты. Три машины теперь с помятыми крышами и поврежденными лобовыми стеклами. Владельцы планируют взыскать компенсацию ущерба с управляющей компании, обслуживающей дом.

Добавим, что сильный ветер — до 25 метров в секунду — в выходные разбушевался практически во всех районах Челябинской области. И в ближайшее время, по прогнозам синоптиков, стихия еще покажет, на что способна. Сегодня к порывам ветра стоит приготовиться челябинцам — МЧС советует обходить рекламные конструкции и шаткие строения, а также избегать деревьев. Ветер не стихнет еще день-два.

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