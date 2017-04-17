Во Львове произошло масштабное столкновение поездов: с рельс сошло 8 вагонов

Во Львове утром понедельника, 17 апреля, столкнулись товарный поезд, электровоз и маневровый поезд.

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Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает «Интерфакс-Украина».

В результате происшествия на железнодорожной станции «Львов» восемь вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза сошли с рельс.

По данным департамента, в результате аварии пострадавших нет, задержки в движении поездов не было.

Согласно предварительной информации, причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщал «Обозреватель», накануне в России на железнодорожном переезде в Омской области грузовой поезд столкнулся со школьным автобусом, в результате чего есть жертвы.