Во Львове произошло масштабное столкновение поездов: с рельс сошло 8 вагонов
В ОГА назвали предварительные причины происшествия на железнодорожной станции «Львов».
В ОГА назвали предварительные причины происшествия на железнодорожной станции «Львов».
Во Львове утром понедельника, 17 апреля, столкнулись товарный поезд, электровоз и маневровый поезд.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает «Интерфакс-Украина».
В результате происшествия на железнодорожной станции «Львов» восемь вагонов товарного поезда и одна колесная пара электровоза сошли с рельс.
По данным департамента, в результате аварии пострадавших нет, задержки в движении поездов не было.
Согласно предварительной информации, причиной аварии стал проезд поезда на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщал «Обозреватель», накануне в России на железнодорожном переезде в Омской области грузовой поезд столкнулся со школьным автобусом, в результате чего есть жертвы.