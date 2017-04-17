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11:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярск для реализации привезли опасное мясо

600 кг мясной продукции везли с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил.

В Красноярск для реализации завезли 600 кг опасной мясной продукции, которую везли с грубыми нарушениями ветеринарно-санитарных правил.

Известно, что в краевой центр мясо привезли из Балахтинского района. В ходе осмотра транспортного средства специалисты Россельхознадзора выявили ряд нарушений. Так, 500 кг говядины и 100 кг субпродуктов говяжьих охлажденных перевозили без ветеринарных сопроводительных документов. На мясе и субпродуктах отсутствовали признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и оттиски овальных клейм госветслужбы, подтверждающие ее безопасность.

Кроме того, вся продукция перевозилась в грязном салоне и багажнике автомобиля, который не оборудован приборами учета температуры. Сейчас груз задержан и помещен на изолированное хранение до принятия решения о порядке его дальнейшего использования. В отношении гражданина, перевозившего мясо, возбуждены административные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 10.8 и ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

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