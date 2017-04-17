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15:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Зеленодольске

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Полицейские в Татарстане выявили лабораторию по изготовлению наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

6 апреля на улице Пролетарской в Казани полицейские задержали 29-летнего жителя Зеленодольска, в момент, когда он оборудовал тайник для закладки наркотиков. Правоохранители изъяли у мужчины сверток с синтетическим наркотиком весом более 12 граммов.

Следствие установило, что задержанный изготавливает наркотики самостоятельно — дома, в Зеленодольске. Выяснилось, что реагенты и инструкции мужчина получал от своего подельника, по почте и через интернет.

Во время обыска в квартире задержанного сотрудники полиции изъяли компоненты для изготовления наркотических средств, а также посуду и прочие приспособления со следами химических веществ. Кроме того, в квартире обнаружили порошкообразное вещество весом около 200 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере».

Задержанный — ранее не судимый, безработный житель Зеленодольска — признал свою вину. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению его подельников.

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