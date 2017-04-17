В Воронежа у троллейбуса при движении задымилось колесо
Горожане вызвали пожарных.
Горожане вызвали пожарных.
Колесо задымилось у троллейбуса № 7 у главного корпуса Воронежского госуниверситета (ВГУ) около 8:00 понедельника, 17 апреля. Горожане вызвали пожарных — они прибыли в течение пяти минут, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» свидетель случившегося Владислав Бушуев.
Как уточнили в
— Мы с девушкой приехали в университет и поставили автомобиль на парковку у ВГУ. Троллейбус стоял напротив нас в