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16:20 (мск), источник: УНИАН

В аэропорту Борисполя задержали российского мошенника, которого разыскивал Интерпол

В аэропорту «Борисполь» пограничники задержали вчера гражданина России, которого разыскивал Интерпол.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«Россиянина, который прилетел авиарейсом “Стамбул-Киев”, разыскивали правоохранительные органы РФ с 2016 года. 40-летний гражданин России находился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3,4 ст. 159 УК РФ — мошенничество», — говорится в сообщении.

Задержанного мошенника передали взаимодействующим подразделениям, отметили в пограничной службе.

Которую сообщал УНИАН ранее, в НАБУ заявили, что передали в ГПУ документы для экстрадиции матери нардепа Александра Онищенко — Инессы Кадыровой, которая, по версии следствия — соорганизатор так называемой «газовой схемы», вследствие которого интересам государства нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

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