В Сочи будут судить бывшего главврача городской больницы № 8

По версии следствия, главврач принял на работу двух мужчин на должности врача-терапевта и уборщика, которые в свою очередь свои должностные обязанности не выполняли. При этом обвиняемый врач утвердил табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты о якобы отработанном новыми сотрудниками времени, в связи с чем на оформленные для тех банковские карты начислялись денежные средства. Таким образом Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Краснодарского края был причинен материальный ущерб на сумму более 1,2 млн рублей.

Кроме того, главный врач больницы принял на работу еще двух человек на должности санитарки и уборщика, которые также свои должностные обязанности не выполняли. В данном случае начисляемую им заработную плату получал уже сам обвиняемый.