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14:02 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи будут судить бывшего главврача городской больницы № 8

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего главного врача сочинской городской больницы № 8 (занимал эту должность с марта 2014 года по март 2016 года), которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Источник: Вести Сочи

По версии следствия, главврач принял на работу двух мужчин на должности врача-терапевта и уборщика, которые в свою очередь свои должностные обязанности не выполняли. При этом обвиняемый врач утвердил табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты о якобы отработанном новыми сотрудниками времени, в связи с чем на оформленные для тех банковские карты начислялись денежные средства. Таким образом Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Краснодарского края был причинен материальный ущерб на сумму более 1,2 млн рублей.

Кроме того, главный врач больницы принял на работу еще двух человек на должности санитарки и уборщика, которые также свои должностные обязанности не выполняли. В данном случае начисляемую им заработную плату получал уже сам обвиняемый.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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