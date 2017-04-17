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12:04 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградцу, обокравшему школьника, грозит до 5 лет колонии

Калининградские полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона у школьника. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в понедельник.

Источник: Новый Калининград

По предварительным данным, злоумышленник, подойдя к школьнику во дворе одного из домов по улице Нарвской, под предлогом важного звонка попросил у него телефон. Юноша выполнил просьбу незнакомца, после чего тот скрылся, забрав гаджет. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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