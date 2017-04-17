Калининградцу, обокравшему школьника, грозит до 5 лет колонии

По предварительным данным, злоумышленник, подойдя к школьнику во дворе одного из домов по улице Нарвской, под предлогом важного звонка попросил у него телефон. Юноша выполнил просьбу незнакомца, после чего тот скрылся, забрав гаджет. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.