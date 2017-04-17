На ул. Леонова водитель «БМВ» на пешеходном переходе сбил пенсионерку
В Калининграде на улице Леонова произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде на улице Леонова произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В субботу в 20:40 водитель автомобиля «БМВ» сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина госпитализирована.
Еще одно ДТП произошло в воскресенье. В 17:40 на автодороге «Чкаловск — Люблино — Взморье» водитель «Мазды» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в дерево.16-летняя пассажирка иномарки госпитализирована.