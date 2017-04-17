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11:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже при столкновении двух иномарок пострадала 14-летняя девочка

Авария произошла на проспекте Патриотов.

Автомобили Opel Vectra и Kia Optima столкнулись у дома № 67 по проспекту Патриотов в 19:45 воскресенья, 17 апреля. В аварии пострадали 14-летняя девочка и 45-летняя женщина, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в городском батальоне ДПС.

По данным автоинспекции, 32-летний водитель Opel Vectra ехал по проспекту Патриотов со стороны Перхоровича и при повороте налево допустил столкновение с Kia Optima под управлением 48-летнего воронежца.

В ДТП пострадали две пассажирки Kia — 14-летняя девочка и 45-летняя женщина. Их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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