Началось рассмотрение дела руководителей «Волголесстроя», бравших плату за дома и не возводивших их

Первый являлся директором СК «Волгалесстрой» (компания несколько раз меняла названия и офисы и была также известна как «Волгадомстрой» и «Громстрой»), второй — главным инженером этой же фирмы.

«Мы производим и продаем недорогие срубовые дома, срубовые бани, беседки, производим кровельные работы и проводим канализационные коммуникации — абсолютно все, от фундамента до крыши, — гласит объявление на до сих пор существующей страничке компании в соцсети «Вконтакте». — Покупая наши дома и бани, вы получаете полностью готовый к использованию объект, без каких-либо вложений. Мы не занимаемся продажей срубов, мы занимаемся строительством «под ключ».

Как рассказала журналисту Волга Ньюс гособвинитель по делу, помощник прокурора Железнодорожного района Самары Юлия Леонова, по версии следствия, произошло следующее.

С сентября 2012 г. по декабрь 2016 г. обвиняемые давали объявления и заключали договора на возведение срубовых домов. Далее с клиентов брали деньги, заливали на участке фундамент, иногда — завозили сруб, а затем исчезали. Предполагается, что в некоторых случаях материалы были ненадлежащего качества.

«Я заключил с этой фирмой договор на общую сумму 600 тыс. руб. в июле 2015 года, — рассказал пенсионер, желавший возвести пристрой к дому на участке тещи Сергей Николаевич К. — У меня на участке залили фундамент, завезли стройматериалы, потом пропали. Как-то дозвонился в офис Ураскину, тот сказал, что не стоит волноваться. Снова приехали строители, начали работы. Потом сказали, что не могут продолжить из-за нехватки материала. Потом все снова пропали».

Всего потерпевших по делу шесть. Суммы ущерба колеблются: кто-то как Сергей Николаевич К. выплатил почти всю сумму, указанную в договоре, кто-то не успел расстаться со всеми обещанными деньгами.

В прокуратуре говорят: не исключено, что потерпевших по делу может быть и больше. И в случае если кто-то узнал в подсудимых людей, исчезнувших с их деньгами, правоохранители советуют обращаться в свой отдел полиции с соответствующим заявлением.

Сейчас же бизнесменов судят за мошенничество, легализацию доходов, полученных преступным путем, а кроме того, Григоряну вменяют незаконное хранение оружия (при обыске был найден карабин «Сайга» и патроны). Им грозит лишение свободы.