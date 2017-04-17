У семейной пары в Москве изъяли более 100 кг различных наркотиков

Она рассказала, что в конце марта на 21 км Калужского шоссе сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 29-летней женщины, в машине также находился ее 22-летний супруг.

«При досмотре иномарки в багажном отсеке было обнаружено вещество растительного происхождения, а также гранулированное вещество белого и розового цветов, которые были расфасованы в 21 сверток», — сказала Волк.

В дальнейшем исследованием было установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами — героином, гашишем, кокаином, амфетамином, марихуаной общей массой более 9 килограммов.

В ходе обысков в рамках расследования данного уголовного дела полицейские по разным адресам обнаружили и изъяли пакеты из полимерного материала с порошкообразным веществом, растительным веществом, растительным прессованным веществом, а также таблетки. «Проведенное исследование показало, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД, общей массой около 108 килограммов», — отметила представитель МВД.