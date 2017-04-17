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12:16 (мск), источник: Интерфакс

У семейной пары в Москве изъяли более 100 кг различных наркотиков

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Более ста килограмм наркотических веществ изъято у семейной пары в Новой Москве. Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: Reuters

Она рассказала, что в конце марта на 21 км Калужского шоссе сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 29-летней женщины, в машине также находился ее 22-летний супруг.

«При досмотре иномарки в багажном отсеке было обнаружено вещество растительного происхождения, а также гранулированное вещество белого и розового цветов, которые были расфасованы в 21 сверток», — сказала Волк.

В дальнейшем исследованием было установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами — героином, гашишем, кокаином, амфетамином, марихуаной общей массой более 9 килограммов.

В ходе обысков в рамках расследования данного уголовного дела полицейские по разным адресам обнаружили и изъяли пакеты из полимерного материала с порошкообразным веществом, растительным веществом, растительным прессованным веществом, а также таблетки. «Проведенное исследование показало, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД, общей массой около 108 килограммов», — отметила представитель МВД.

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