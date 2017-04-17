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12:46 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани ФСБ пресекла деятельность канала незаконной миграции

КРАСНОДАР, 17 апр — РИА Новости. ФСБ на Кубани пресекла деятельность группировки, которая организовала канал незаконной миграции иностранцев в Россию, за пять месяцев подозреваемые легализовали проживание более 300 иностранцев, преимущественно граждан Армении, сообщает управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Уточняется, что схема незаконной легализации иностранцев предусматривала подготовку и предоставление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю фиктивных трудовых договоров и уведомлений о прибытии иностранцев, что позволяло им продлять срок миграционного учета по месту пребывания до одного года.

«Сотрудниками ФСБ установлено, что в период с октября 2016 года по февраль 2017 года подозреваемые указанным способом незаконно легализовали в РФ более 300 иностранных граждан (преимущественно Армении), которые фактически не осуществляли трудовой деятельности по оформленным трудовым договорам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю завел уголовное дело на гражданина РФ и лица без гражданства по статье «организация канала незаконной миграции иностранных граждан на территорию РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

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