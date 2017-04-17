На Кубани ФСБ пресекла деятельность канала незаконной миграции

Уточняется, что схема незаконной легализации иностранцев предусматривала подготовку и предоставление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю фиктивных трудовых договоров и уведомлений о прибытии иностранцев, что позволяло им продлять срок миграционного учета по месту пребывания до одного года.

«Сотрудниками ФСБ установлено, что в период с октября 2016 года по февраль 2017 года подозреваемые указанным способом незаконно легализовали в РФ более 300 иностранных граждан (преимущественно Армении), которые фактически не осуществляли трудовой деятельности по оформленным трудовым договорам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю завел уголовное дело на гражданина РФ и лица без гражданства по статье «организация канала незаконной миграции иностранных граждан на территорию РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору».