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11:55 (мск), источник: Volga News

В Самаре задержали подозреваемого в ограблении банка «Солидарность»

В Самаре правоохранители задержали подозреваемого в ограблении отделения банка «Солидарность» на ул. Победы, сообщил корреспонденту Волга Ньюс источник в правоохранительных органах.

В руки полицейских попал 33-летний ранее не судимый мужчина.

Напомним, 31 марта, около 19:00, был совершен вооруженный налет на отделение банка «Солидарность». Неизвестный в маске с прорезями для глаз, угрожая оружием, заставил операционисток отдать ему всю имевшуюся наличность — 5,3 млн руб., $5,6 тыс. и 4,3 тыс. евро.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия».

Это не единственный случай ограбления банка «Солидарность». 3 февраля из отделения на пр. Кирова двое вооруженных людей вынесли 3 млн руб. и $10 тысяч.

Имеется ли взаимосвязь между этими преступлениями, пытается установить полиция.

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