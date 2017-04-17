В Нижегородской области водитель сбил двух женщин и скрылся
Неустановленный водитель сбил двух пешеходов на краю проезжей части.
Неустановленный водитель сбил двух пешеходов на краю проезжей части.
Неустановленный водитель сбил двух женщин в поселке Сырятинский Починсковского района, сообщили в управлении ГИБДД Нижегородской области.
Вечером 16 апреля водитель сбил двух пешеходов на краю проезжей части. После этого он скрылся с места ДТП.
В результате происшествия 45-летняя женщина госпитализирована с переломом ребер и костей таза. Вторая пострадавшая получила закрытую