В Нижегородской области водитель сбил двух женщин и скрылся

Неустановленный водитель сбил двух женщин в поселке Сырятинский Починсковского района, сообщили в управлении ГИБДД Нижегородской области.

Вечером 16 апреля водитель сбил двух пешеходов на краю проезжей части. После этого он скрылся с места ДТП.