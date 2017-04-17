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11:54 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области водитель сбил двух женщин и скрылся

Неустановленный водитель сбил двух пешеходов на краю проезжей части.

Неустановленный водитель сбил двух женщин в поселке Сырятинский Починсковского района, сообщили в управлении ГИБДД Нижегородской области.

Вечером 16 апреля водитель сбил двух пешеходов на краю проезжей части. После этого он скрылся с места ДТП.

В результате происшествия 45-летняя женщина госпитализирована с переломом ребер и костей таза. Вторая пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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