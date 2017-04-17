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12:50 (мск), источник: Nur.kz

В Астане отравились около 20 учеников элитной гимназии

В школе идет проверка.

Источник: Nur.kz

Ученики гимназии № 81 города Астаны отравились завтраком в местной столовой. Школьникам вызвали скорую помощь. Пострадало до 20 учеников 5 класса, передает ИА «NewTimes.kz».

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Данный инцидент произошел утром 14 апреля. Школьникам стало плохо после завтрака. Им вызвали скорую помощь.

Сейчас в гимназии проходит проверка. Там работают санврачи, специалисты прокуратуры и общества защиты прав потребителей.

Согласно информации на официальном сайте, гимназия для одаренных детей № 81 Astana English School на 1200 мест была открыта в 2015 году.

Преподавание ведется на казахском и английском языках.

В преддверии открытия школы сообщалось, что месяц обучения будет стоить 100 тысяч тенге.

На официальном сайте гимназии также размещен план приобретения услуг по организации горячего питания. Так, для обеспечения горячим учащихся с 5-го по 10 классы на основе платных средств выделяется 54 450 000 тенге. Данная сумма утверждена на период с 1 марта по 31 декабря 2017 года.

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