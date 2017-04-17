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12:14 (мск), источник: Om1.ru

В Омске неизвестный на «шестёрке» устроил ДТП с тремя пострадавшими

Полиция разыскивает автомобилиста, по вине которого накануне на Красноярском тракте произошло лобовое столкновение.

В воскресенье, 16 апреля, в десятом часу вечера на Красноярском тракте в лоб столкнулись два отечественных автомобиля. В районе дома № 4 по параллельной улице Стрельникова некий «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем «ВАЗ-2110».

Водитель таинственной «шестёрки» тут же сбежал. В 21:20 об аварии узнала Госавтоинспекция и вызвала на место происшествия скорую помощь. «Скорая» увезла в больницу трёх человек: 50-летнего водителя «десятки» и двух пассажирок: 44-летнюю женщину и 21-летнюю девушку.

О виновнике ДТП по-прежнему ничего неизвестно, кроме модели его автомобиля. УМВД по Омской области разыскивает водителя «шестёрки» и просит очевидцев аварии позвонить по телефонам 79−35−04, 79−20−10 или 02.

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