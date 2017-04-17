Пожар в Севастополе: выгорела квартира. Её хозяин оказался в эпицентре событий

Для того чтобы попасть в квартиру, спасателям пришлось использовать специальный инструменты. В сильно задымленном коридоре пожарные обнаружили мужчину без сознания. Огнеборцы оперативно вынесли его на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи. Параллельно с этим из соседней квартиры, звеном газодымозащитной службы на улицу были эвакуированы два человека. В 23.04 пожар в квартире был локализован, в 23.35 на площади 5 кв.м. — полностью ликвидирован, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Севастополе. От Главного управления МЧС России по г. Севастополю было задействовано четыре единицы техники и 11 человек личного состава.