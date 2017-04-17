Банда из 10 грабителей идет под суд в Волгоградской области

По информации правоохранителей, члены банды, среди которых представители разных национальностей в возрасте от 24 до 50 лет, с августа 2015 года по март 2016 года занимались вымогательством, грабежом и разбоем на территории Волгоградской области.

Установлено, что от действий преступников пострадали 15 жителей Волжского, Волгограда, Среднеахтубинского, Ленинского и Калачевского районов. У пострадавших бандиты похитили денежные средства, скот, автомобили на общую сумму свыше 600 тысяч рублей.

Претсупная деятельность банды была пресечена оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами ОМВД России по Среднеахтубинскому району в марте 2016 года.

В отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: «Грабёж», «Разбой», «Вымогательство».

Часть похищенного уже возмещена потерпевшим. На время расследования уголовного все 10 человек были помещены в СИЗО.